قطعت السعودية خطوة كبيرة أخرى نحو التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعد فوزها بأرضها 1-0 على عمان اليوم الخميس.

أقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة وسط حضور جماهير غفير، أشعل حماسة المنتخب السعودي الذي كانت له الغلبة في السيطرة على المباراة والفوز بنتيجتها.

وأحرز فراس البريكان هدفا بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، وبذلك عزز صدارة السعودية للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق 4 نقاط عن اليابان و5 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيها.

