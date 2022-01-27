كرة قدم

السعودية قاب قوسين من التأهل لكأس العالم في قطر بفوز ثمين على عمان

World Cup - Asian Qualifiers - Group B - Saudi Arabia v Oman
لاعبو السعودية يحتفلون بعد هدف البريكان (رويترز)
27/1/2022

قطعت السعودية خطوة كبيرة أخرى نحو التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعد فوزها بأرضها 1-0 على عمان اليوم الخميس.

أقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة وسط حضور جماهير غفير، أشعل حماسة المنتخب السعودي الذي كانت له الغلبة في السيطرة على المباراة والفوز بنتيجتها.

وأحرز فراس البريكان هدفا بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، وبذلك عزز صدارة السعودية للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق 4 نقاط عن اليابان و5 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيها.

وتملك عمان 7 نقاط في المركز الرابع.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

المصدر : رويترز