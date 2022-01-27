الإمارات تهزم سوريا وتعزز فرصها في خوض الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال قطر

عززت الإمارات فرصها في خوض الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر 2022" بفوزها 2-صفر على سوريا، في دبي اليوم الخميس.

ورفع هذا الفريق الخليجي، الذي شارك في كأس العالم مرة واحدة عام 1990، رصيده إلى 9 نقاط ليبقى في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

ويتفوق فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بـ 4 نقاط على لبنان، و6 نقاط على العراق قبل 3 جولات من النهاية.

وضمنت إيران التأهل باحتلال الصدارة في المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية التي انتظرت تعثر الإمارات لحجز بطاقة التأهل اليوم.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وقد منح كايو كانيدو التقدم للإمارات من ضربة رأس قريبة المدى بعد تمريرة عرضية متقنة من خليل إبراهيم، قبل دقيقتين من نهاية الشوط لأول.

وأضاف يحيى الغساني الهدف الثاني بعد تبادل للكرة مع كايو في الدقيقة 72، وألغي الهدف في البداية قبل أن يؤكد نظام حكم الفيديو المساعد (فار) صحته.

هذا وقد توقف رصيد سوريا عند نقطتين في المركز الأخير.