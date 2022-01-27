كرة قدم

احتفاء عربي بناشئ كويتي انسحب من بطولة للتنس بدبي رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي

محمد العوضي لاعب التنس الكويتي - المصدر: موقع Visit Kuwait على تويتر
إحدى لوحات الاحتفاء بموقف العوضي الرافض للتطبيع في شوارع الكويت (مواقع التواصل)
27/1/2022

احتفت منصات كويتية ونشطاء بصور توثق انتشار لوحات شكر في شوارع الكويت للاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، تقديرا له بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس أقيمت مؤخرا بدبي.

وتضمنت اللوحات عبارة "شكرا يا بطل" وصورة اللاعب العوضي إضافة للتعريف باسمه، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة عبر المنصات العربية.

وجدد ناشطون فخرهم باللاعب العوضي ودولة الكويت على هذه اللفتة الرائعة، مؤكدين أنها تغرس بذلك معاني الرجولة والحفاظ على الثوابت في نفوس أبنائها.

واعتبر آخرون أن اللاعب الصغير يستحق كل التقدير والإشادة فهو يمثل مستقبل الأمة وبوصلتها، وما ناله اليوم أفضل ألف مرة مما يكسبه المطبعون والمتهافتون إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل، على حد قولهم.

وكان لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي قد انسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في مدينة ‫دبي، وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي.

المصدر : وكالة سند