احتفت منصات كويتية ونشطاء بصور توثق انتشار لوحات شكر في شوارع الكويت للاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، تقديرا له بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس أقيمت مؤخرا بدبي.

وتضمنت اللوحات عبارة "شكرا يا بطل" وصورة اللاعب العوضي إضافة للتعريف باسمه، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة عبر المنصات العربية.

شوارع الكويت تتزين بنجم الكويت الناشئ للتنس #محمد_العوضي بعد انسحابه من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني في بطولة دبي دعماً للقضية الفلسطينية • العوضي المصنف الـ 11 على مستوى آسيا pic.twitter.com/1JQxmiKyCi — Visit Kuwait (@VisitTheKuwait) January 27, 2022

وجدد ناشطون فخرهم باللاعب العوضي ودولة الكويت على هذه اللفتة الرائعة، مؤكدين أنها تغرس بذلك معاني الرجولة والحفاظ على الثوابت في نفوس أبنائها.

الكويتي #محمد_العوضي ينسحب من مواجهة لاعب الاحتلال الإسرائيلي في #بطولة_دبي_للتنس – بعد وصوله إلى الدور النصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت 14 عاماًhttps://t.co/TZCF7IZrXK pic.twitter.com/snwwpITPCI — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) January 21, 2022

واعتبر آخرون أن اللاعب الصغير يستحق كل التقدير والإشادة فهو يمثل مستقبل الأمة وبوصلتها، وما ناله اليوم أفضل ألف مرة مما يكسبه المطبعون والمتهافتون إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل، على حد قولهم.

صورة الشاب محمد العوضي تزيّن شوارع الكويت بعد انسحابه من أمام خصمه الصهيوني المقاطعة تعني بأننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى المقاطعة موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي. pic.twitter.com/ip44uniM7D — محمّد فروانه (@MohdFarwana) January 27, 2022

وكان لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي قد انسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في مدينة ‫دبي، وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي.

تتزين شوارع الكويت هذه الأيام بصورة البطل #محمد_العوضي

الذي انسحب من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني دعماً للقضية الفلسطينية

هكذا الكويت دائما تدعم القضايا الانسانية و الحق الفلسطيني.

هنيئاً لوالديه حسن التربية👍

شكراً لمن صمم الاعلان.. نعم لنشر صور الأبطال وأهل القيم 🌺 pic.twitter.com/HaBLHB5LnL — محمد الكندري (@mkandare) January 27, 2022

تتزين شوارع الكويت بصورة بطلها علموا الأجيال ألا يصمتوا عن الحق

وإن الأفعال كفيلة بدحر الظلم#محمد_العوضي pic.twitter.com/rmruRE7dRk — محمد أحمد العوضي (@MOH_ALAWADHI) January 27, 2022

#شكراً_البطل_محمد_العوضي

الرافض للتطبيع والخنوع والتعامل مع الكيان الصهيوني وموقفه هذا يمثل جميع الشعوب الحية والشعوب المحترمة وعندما نرى صورة بهذا الشكل منتشرة بشوارعنا ماعلينا إلا أن نفتخر بهذا الشيء pic.twitter.com/1m8VTOXYdU — حمد (@flanq82) January 27, 2022

لوحه تزيين

شوارع الكويت

للبطل محمد العوضي ،

تمثل راي الشعب الكويتي

لن نطبع ، وستبقي فلسطين عربية. pic.twitter.com/hSM21cAAUR — ناديه مبارك (@nadiaa279) January 27, 2022

محمد العوضي طفل كويتي ف منتخب التنس

رفض يلعب قدام لاعب اسرائيلي و انسحب من البطوله دا تصرف اتربي عليه ف بيتهم ويحسب لابويه الصوره دي بقي اعلان ف الشوارع هنا ف #الكويت و دا معناه ان الكويت كدوله بتزرع الرجولة ف ولادها من صغرهم و دا من خلال تكريم طفل صاحب مبدأ شكرا محمد العوضي pic.twitter.com/krGvZcd7Hl — ‏‎﮼الاندلسي🇪🇬 🎖 (@no9more7merci53) January 27, 2022

تصرف جميل جداً ، تعظيم فعل اللاعب #محمد_العوضي المنسحب من نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين في دبي تجنباً لمواجهة اللاعب الإسرائيلي . #الكويت_ضد_التطبيع ♥️🇰🇼 #شكرا_محمد_العوضي pic.twitter.com/hw04gGrugD — حِصـــة (@Ooussa) January 27, 2022