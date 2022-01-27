تأهلت إيران إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد فوزها على أرضها 1-0 أمام العراق قبل 3 جولات على نهاية التصفيات الآسيوية اليوم الخميس، وسط تشكيك عراقي بتلاعب في نتائج فحص كورونا أدى لغياب 8 لاعبين عن صفوف منتخب العراق.

وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.

وسجل مهدي طارمي هدف الفوز بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني بملعب آزادي في طهران حين اخترق الدفاع وانفرد بالحارس ليسدد كرة منخفضة في الشباك.

Pure exhilaration 💪🏽🇮🇷 The #RoadToQatar is paved by these national heroes at the 📍 Azadi Stadium 🏟 tonight!#AsianQualifiers pic.twitter.com/xxY3Pj3l49 — #WAC2022 (@afcasiancup) January 27, 2022

أجواء مشحونة وتشكيك

وسبق المباراة أجواء مشحونة، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، لا سيما في ظل اتهامات وجهها الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى الجانب الإيراني بتعمد إقصاء 8 لاعبين وبعض الإداريين ضمن الوفد، من خلال التلاعب بنتائج فحص فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد العراقي، عن تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي وإلى مشرف المباراة، طالب فيها بضرورة إعادة الفحوصات لجميع وفد منتخب كرة القدم. لافتا إلى أحداث كثيرة صاحبت عملية الفحص وأن بعض الفحوصات تغيرت من سلبية إلى إيجابية.

وقال إن هذه الفحوص تسببت في حرمان تشكيلة المنتخب العراقي من 8 لاعبين، وهم أمجد عطوان وياسر قاسم ومناف يونس وسعد ناطق ومصطفى ناظم وحسين علي وحسين جبار وشيركو كريم، إضافة إلى بعض الإداريين.

وفي وقت شكت فيه الجماهير العراقية المرافقة لمنتخبها بقلة عدد البطاقات الممنوحة لها وتأخر موعد بيعها، الأمر الذي تسبب بفوضى وقلق بين الجماهير.

وأثارت قضية فحوصات المنتخب العراقي ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود العراقيين بين الساخرة والغاضبة من تصرف الجانب الإيراني المستضيف للمباراة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.