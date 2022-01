تأهلت إيران إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد فوزها على أرضها 1-0 أمام العراق قبل 3 جولات على نهاية التصفيات الآسيوية اليوم الخميس، وسط تشكيك عراقي بتلاعب في نتائج فحص كورونا أدى لغياب 8 لاعبين عن صفوف منتخب العراق.

وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.

وسجل مهدي طارمي هدف الفوز بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني بملعب آزادي في طهران حين اخترق الدفاع وانفرد بالحارس ليسدد كرة منخفضة في الشباك.

