صنع المدافع الألماني جيروم بواتنغ الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتراط تحد جديد قبل الاستجابة لطلب من أحد المشجعين يتعلق بزميله السابق في بايرن ميونخ الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

وردّ بواتنغ -الذي يلعب حاليا لنادي ليون الفرنسي- على تغريدة من أحد المشجعين طلب من خلالها تدخل المدافع الألماني من أجل إقناع ليفاندوفسكي بالانتقال إلى نادي ليون.

ورفع المدافع الألماني تحديا أمام متابعيه، وقال إنه سيتحدث في الموضوع مع ليفاندوفسكي إن حصلت تغريدته على 100 ألف إعادة تغريد.

Si ce tweet obtient 100 000 RT, je parlerai à Robert. 😂 #ConsiderItDone 😜 https://t.co/dVMxWV6ALo — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) January 25, 2022

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع، وتجاوزت 30 ألف إعادة تغريد بعد أقل من 24 ساعة من نشرها.

يذكر أن ليفاندوفسكي مرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى 2023، ويسعى النادي البافاري لتجديد عقد الهداف (33 عاما)، الذي سجل 328 هدفا في 357 مباراة مع الفريق.