صور مسربة.. نيمار كان قاب قوسين من ارتداء قميص ريال مدريد

انتشرت صور النجم البرازيلي نيمار يوم ذهب للتجربة في ريال مدريد عندما كان صغيرا.

وزار نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، ملعب "سانتياغو برنابيو" لتقييم مستواه عام 2006، أي قبل 3 سنوات من ظهوره مع الفريق الأول في نادي سانتوس البرازيلي.

غير أن الدولي البرازيلي انضم لاحقا لبرشلونة عام 2013 مقابل 96 مليون دولار، لكن الصور المسربة ستجعل الجماهير يتساءلون عن كيف كانت ستكون مسيرته لو ارتدى قميص "لوس بلانكوس"؟

وتظهر إحدى الصور الشاب البالغ من العمر 13 عاما وهو يقف إلى جانب والده (نيمار سينيور) في البرنابيو، وأخرى تظهره وهو يجلس في غرفة ملابس الملعب الأيقوني.

Neymar in 2005: “It seems the Real Madrid dream is a reality. I went to the game against Deportivo La Coruna. It was 4-0. I was in the VIP box, just below the president [Florentino Perez].” pic.twitter.com/ODC3HnKe7B

