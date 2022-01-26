كرة قدم

صور مسربة.. نيمار كان قاب قوسين من ارتداء قميص ريال مدريد

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v RC Strasbourg - Parc des Princes, Paris, France - September 14, 2019 Paris St Germain's Neymar celebrates scoring their first goal REUTERS/Gonzalo Fuentes
البرسا غريم ريال مدريد التقليدي هو الذي صنع اسم نيمار بالفعل قبل مغادرته لينضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017 (رويترز)
26/1/2022

انتشرت صور النجم البرازيلي نيمار يوم ذهب للتجربة في ريال مدريد عندما كان صغيرا.

وزار نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، ملعب "سانتياغو برنابيو" لتقييم مستواه عام 2006، أي قبل 3 سنوات من ظهوره مع الفريق الأول في نادي سانتوس البرازيلي.

غير أن الدولي البرازيلي انضم لاحقا لبرشلونة عام 2013 مقابل 96 مليون دولار، لكن الصور المسربة ستجعل الجماهير يتساءلون عن كيف كانت ستكون مسيرته لو ارتدى قميص "لوس بلانكوس"؟

وتظهر إحدى الصور الشاب البالغ من العمر 13 عاما وهو يقف إلى جانب والده (نيمار سينيور) في البرنابيو، وأخرى تظهره وهو يجلس في غرفة ملابس الملعب الأيقوني.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية (AS) صورة لاستمارة ملأها نيمار عندما كان يخوض التجربة كلاعب شاب مع ريال مدريد.

وعرض "الملكي" على نيمار عقدًا طويل الأجل بعد التجربة، لكنه انتهى بالتوقيع مع سانتوس، الذي منح العائلة شقة بالقرب من ملعب التدريب.

وأقنع النادي البرازيلي والد نيمار بأن وسائل الراحة المنزلية هي الخيار الأفضل لمسيرته وتطوره إلى موهبة من الصف الأول في وطنه والعالم.

وكانت المفاوضات في مرحلة متقدمة مع الريال، ومن هنا جاءت استمارة التسجيل التي كانت ستسمح له باللعب في فريق الشباب مع لاعبين أمثال: داني كارفاخال وبابلو سارابيا.

غير أن البرسا غريم ريال مدريد التقليدي هو الذي صنع اسم نيمار بالفعل، قبل مغادرته لينضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017، حيث يغيب عن الملاعب منذ أسابيع بسبب الإصابة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي