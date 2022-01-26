صور مسربة.. نيمار كان قاب قوسين من ارتداء قميص ريال مدريد

انتشرت صور النجم البرازيلي نيمار يوم ذهب للتجربة في ريال مدريد عندما كان صغيرا.

وزار نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، ملعب "سانتياغو برنابيو" لتقييم مستواه عام 2006، أي قبل 3 سنوات من ظهوره مع الفريق الأول في نادي سانتوس البرازيلي.

غير أن الدولي البرازيلي انضم لاحقا لبرشلونة عام 2013 مقابل 96 مليون دولار، لكن الصور المسربة ستجعل الجماهير يتساءلون عن كيف كانت ستكون مسيرته لو ارتدى قميص "لوس بلانكوس"؟

وتظهر إحدى الصور الشاب البالغ من العمر 13 عاما وهو يقف إلى جانب والده (نيمار سينيور) في البرنابيو، وأخرى تظهره وهو يجلس في غرفة ملابس الملعب الأيقوني.

Neymar em 2006, quando foi convidado para fazer testes no Real Madrid. 📸 Twitch/@Casimiro pic.twitter.com/yuNaXeDO2X — Menina Culé (@MeninaCule) January 24, 2022

Neymar in 2005: “It seems the Real Madrid dream is a reality. I went to the game against Deportivo La Coruna. It was 4-0. I was in the VIP box, just below the president [Florentino Perez].” pic.twitter.com/ODC3HnKe7B — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) January 25, 2022

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية (AS) صورة لاستمارة ملأها نيمار عندما كان يخوض التجربة كلاعب شاب مع ريال مدريد.

🔴 Neymar’s contract with Real Madrid which was never signed because the club (president Fernando Martin) refused to pay 60,000 euros requested by his representatives. Florentino Pérez had left the previous month. #Transfers 🇧🇷 ✍️ pic.twitter.com/4tyUM6R6iE — XEPHER . ㊙️ (@Calvienleee) January 25, 2022

وعرض "الملكي" على نيمار عقدًا طويل الأجل بعد التجربة، لكنه انتهى بالتوقيع مع سانتوس، الذي منح العائلة شقة بالقرب من ملعب التدريب.

Pictures of a young Neymar in a Real Madrid jersey from his upcoming Netflix documentary. 👍♥️ pic.twitter.com/bJEoNyv7jT — ▪️ (@CR7TheGreatestt) January 25, 2022

وأقنع النادي البرازيلي والد نيمار بأن وسائل الراحة المنزلية هي الخيار الأفضل لمسيرته وتطوره إلى موهبة من الصف الأول في وطنه والعالم.

وكانت المفاوضات في مرحلة متقدمة مع الريال، ومن هنا جاءت استمارة التسجيل التي كانت ستسمح له باللعب في فريق الشباب مع لاعبين أمثال: داني كارفاخال وبابلو سارابيا.

غير أن البرسا غريم ريال مدريد التقليدي هو الذي صنع اسم نيمار بالفعل، قبل مغادرته لينضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017، حيث يغيب عن الملاعب منذ أسابيع بسبب الإصابة.