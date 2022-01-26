سجل نجم ليفربول محمد صلاح ركلة الترجيح الأخيرة وقاد منتخب مصر للتفوق على ساحل العاج، والتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

وانتهت المباراة -التي جرت اليوم الأربعاء، بملعب جابوما في دوالا- بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، وفي الشوطين الإضافيين.

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح لتحديد الفائز في المواجهة، وابتسم الحظ للفراعنة بعد إضاعة إريك بايلي ركلة ترجيح لساحل العاج.

وتقدم صلاح لتنفيذ الركلة الأخيرة، وأسكنها الشباك معلنا تأهل "الفراعنة" إلى الدور المقبل.

وكانت هذه المباراة إعادة لنهائي نسخة 2006 في القاهرة والتي حسمها المنتخب المضيف بالفوز بركلات الترجيح أيضا، بقيادة المخضرم عصام الحضري (مدرب حراس المرمى الحالي).

وجاءت أول فرصة خطيرة بعد 3 دقائق من البداية بتسديدة من فرانك كيسي مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي حارس مصر.

وبعدها بـ 5 دقائق حاول سيرغ أورييه اختراق دفاع مصر من الناحية اليسرى، لكن عمر مرموش نجح في إبعاد الكرة.

وكاد مرموش أن يفتتح التسجيل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة في الدقيقة 17.

وأطلق القائد صلاح تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمرو السولية في الدقيقة 21، أبعدها الحارس بدرة علي سنغاري إلى ركلة ركنية ببراعة.

وبعد نحو نصف ساعة من البداية، غادر كيسي الملعب للإصابة وشارك بدلا منه سيري دي.

وأطلق مصطفى محمد تسديدة من مدى قريب في الزاوية الضيقة حولها سنغاري إلى ركنية في الدقيقة 36 وبعدها بـ 3 دقائق رد إبراهيم سنغاري بتسديدة مباشرة من مدى قريب تصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أطلق سيباستيان آلير تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي.

وأهدر السولية فرصة خطيرة من وضع انفراد في الدقيقة 53 بعد تمريرة من صلاح، حيث أطلق تسديدة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 70 تصدى الشناوي لمحاولة خطيرة من آلير كادت أن تكون هدف الافتتاح، وبعدها بـ 3 دقائق أهدر البديل محمود حسن "تريزيغيه" فرصة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر لسنغاري.

وأرسل بيبي تسديدة أرضية ضعيفة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي في الدقيقة 79.

وقبل النهاية بـ 5 دقائق اخترق البديل ويلفريد زاها منطقة جزاء مصر وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الشناوي، وتوقفت المباراة بعدها لعلاجه من الإصابة لكنه غادر الملعب في النهاية ليشارك بدلا منه الحارس محمد أبوجبل.

واستمر التعادل بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح.

ويلتقي المنتخب المصري في ربع النهائي نظيره المغربي الذي تغلب على ملاوي 2-1 أمس في مباراة أخرى بثمن نهائي البطولة.