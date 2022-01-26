شاهد- لأنه يتدرب مع ميسي.. حكيمي يفجر موهبته بتسديد الركلات الحرة مع المغرب في أمم أفريقيا
في فيديو من كواليس أستديو فوز المغرب على ملاوي 2-1 في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، أدلى النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة برأيه في تألق النجم المغربي أشرف حكيمي في تسديد الركلات الحرة المباشرة.
وظهر أبو تريكة مع محللي قنوات "بي إن سبورتس" -الذين كانوا يحتفلون بفوز "أسود الأطلسي"- وهو يقول "من يتدرّب مع ميسي يجب أن يكون كده (بهذه الدقة في تنفيذ الركلات الحرة)".
🇲🇦✍🏼 صِفه بكلمة#beINTERACT pic.twitter.com/tGTbpMoyYN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2022
يذكر أن حكيمي نجم باريس سان جيرمان -والذي وصفه زميله كيليان مبابي بأنه أفضل ظهير أيمن في العالم- سجل هدفين لمنتخب بلاده من ركلتين حرتين مباشرتين:
📹 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇲🇦 2-1 🇲🇼
A stunning @AchrafHakimi free-kick seal #TeamMorocco spot in the final 8️⃣
Rewatch the viral minutes of #MARMWI #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/E5AWWRydHN
— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 25, 2022
هدف أشرف حكيمي الرائع ضد الغابون من المدرجات
Le but splendide d'Achraf Hakimi contre le Gabon pic.twitter.com/xZE1FfwLWO
— Mountakhab.net (@Mountakhabma) January 18, 2022
- الأولى: في الدقيقة 84 من مباراة منتخب بلاده ضد الغابون، ومنح بهذه الركلة هدف التعادل للمغرب 2-2 وصدارة المجموعة الثالثة.
النجم أشرف حكيمي يطلق صاروخيته 🚀 الملفتة من حرة مباشرة ويهز شباك مالاوي#كأس_أمم_أفريقيا | #المغرب_مالاوي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/36Zf7rSTzG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2022
- الثانية: في الدقيقة 70 من مباراة المغرب ضد ملاوي أمس الثلاثاء، ومنح بهدفه الذي جاء من ركلة حرة الفوز لمنتخب بلاده 2-1 وأهله إلى ثمن نهائي البطولة القارية.
🇲🇼 Charles Thom’s outstanding double save is our #SaveOfTheDay 🧤#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamMalawi pic.twitter.com/RCIXNKc1vd
— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 26, 2022
يذكر أن حارس مرمى منتخب ملاوي تصدى تصديا غير متوقع لركلة حرة سددها حكيمي نفسه في الشوط الأول من المباراة.