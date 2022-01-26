شاهد- لأنه يتدرب مع ميسي.. حكيمي يفجر موهبته بتسديد الركلات الحرة مع المغرب في أمم أفريقيا

في فيديو من كواليس أستديو فوز المغرب على ملاوي 2-1 في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، أدلى النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة برأيه في تألق النجم المغربي أشرف حكيمي في تسديد الركلات الحرة المباشرة.

وظهر أبو تريكة مع محللي قنوات "بي إن سبورتس" -الذين كانوا يحتفلون بفوز "أسود الأطلسي"- وهو يقول "من يتدرّب مع ميسي يجب أن يكون كده (بهذه الدقة في تنفيذ الركلات الحرة)".

يذكر أن حكيمي نجم باريس سان جيرمان -والذي وصفه زميله كيليان مبابي بأنه أفضل ظهير أيمن في العالم- سجل هدفين لمنتخب بلاده من ركلتين حرتين مباشرتين:

هدف أشرف حكيمي الرائع ضد الغابون من المدرجات Le but splendide d'Achraf Hakimi contre le Gabon pic.twitter.com/xZE1FfwLWO — Mountakhab.net (@Mountakhabma) January 18, 2022

الأولى: في الدقيقة 84 من مباراة منتخب بلاده ضد الغابون، ومنح بهذه الركلة هدف التعادل للمغرب 2-2 وصدارة المجموعة الثالثة.

الثانية: في الدقيقة 70 من مباراة المغرب ضد ملاوي أمس الثلاثاء، ومنح بهدفه الذي جاء من ركلة حرة الفوز لمنتخب بلاده 2-1 وأهله إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

يذكر أن حارس مرمى منتخب ملاوي تصدى تصديا غير متوقع لركلة حرة سددها حكيمي نفسه في الشوط الأول من المباراة.