خليفة أغويرو وأفضل موهبة من أميركا الجنوبية بعد نيمار.. مانشستر سيتي يظفر بالأرجنتيني ألفاريز

يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع الموهبة الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت.

وتحدثت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي سيدفع 18 مليون ونصف المليون يورو مع إضافات ومتغيرات إلى الفريق الأرجنتيني للحصول على لاعب خط الوسط الدولي.

وسيوقع ألفاريز (21 عاما) عقده حتى يونيو/حزيران 2027، ويبدو "الفريق السماوي" واثقا من إتمام الصفقة مع اللاعب وريفر بليت هذا الأسبوع.

ولن ينضم ألفاريز إلى "السيتيزنز" في يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المتوقع أن يظل على سبيل الإعارة في الفريق الأرجنتيني حتى الصيف المقبل.

ويرى مانشستر سيتي أن جوليان "موهبة للمستقبل، ونجم محتمل"، ولكن الصفقة لن تؤثر على خططهم للتعاقد مع مهاجم أوروبي كبير الصيف المقبل كما يريد المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

واستطاع المان سيتي التفوق على كبار أوروبا الذين كانوا يخطبون ود ألفاريز الذي قيل عنه إنه أفضل لاعب قادم من أميركا الجنوبية منذ النجم البرازيلي نيمار.

وكان من الممكن أن يكون قد بدأ مسيرته الكروية في الليغا، لأنه خاض تجربة مع ريال مدريد في سن الـ11 عاما، ورغم أن القواعد كانت تسمح للوس بلانكوس بإضافته إلى أكاديميته، فضل الانتقال إلى صفوف مواطنه في ريفر، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس، وكان هدافا الموسم الماضي للدوري الأرجنتيني.

وبهذه الأرقام والمواصفات، فلا عجب أن يطلق عليه "الوريث الفعلي" لأسطورة السيتي السابق سيرجيو أغويرو، الذي اعتزل العام الماضي بسبب المرض.

ونشأ ألفاريز في بلدة كالشين الشمالية بمقاطعة قرطبة الأرجنتينية، وبدأ اللعب في النادي المحلي "أتليتيكو كالتشين"، قبل أن يشرع في رحلة للعثور على ناد للاحتراف فيه.

وبعد تجربة مع بوكا جونيورز غريم ريفر التقليدي، ذهب إلى إسبانيا وتحديدا إلى ريال مدريد.

وفي 2011، لعب ألفاريز في بطولة الشباب بقميص "الملكي" وسجل هدفين. وكان الريال حريصا على بقائه في الفريق، لكن ضمه كان مستحيلا. ولأن عائلته كانت لا تريد مغادرة الأرجنتين ولم يرغب ألفاريز في الانفصال عنهم، لم تصل الأمور إلى خواتيم سعيدة

وقال ألفاريز لصحيفة أرجنتينية "كنت ألعب في بطولة الناشئين مع ريال مدريد، وكان عمري حينها 11 عاما، ولكن الميرينغي كان يستطيع التعاقد بشكل دائم مع اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما وما فوق".

وتابع "للانضمام إلى الريال في ذلك الوقت، كان على عائلتي بأكملها الانتقال إلى مدريد والاستقرار هناك.. ولهذا عدت إلى قرطبة".