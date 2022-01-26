بالفيديو.. هل استخدم حارس ملاوي السحر في مواجهة المغرب بأمم أفريقيا؟

قبل انطلاق الشوط الثاني من فوز منتخب المغرب على ملاوي 2-1 في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، تفاجأ المشاهدون داخل الملعب وعبر شاشات التلفاز بتقدم حكم المباراة نحو حارس مرمى ملاوي والحديث معه.

وكشف جمال الغندور الخبير التحكيمي لقنوات "بي إن سبورتس" عن أن الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، طلب من تشارلز ثوم حارس ملاوي إزالة جسم غريب وُضع داخل المرمى قبل بداية اللقاء، واستمر داخله 45 دقيقة كاملة.

وقال جمال الغندور -في الفقرة التحكيمية الخاصة بالمباراة- إنه "قرار موفق من الحكم باسيفيك بإزالة الأشياء من داخل المرمى. الأكيد أن الحكم تلقى طلبا من الجانب المغربي لأن هناك أمورا تحصل كالسحر وغيرها، ولهذا طلب منه إزالة المنشفة وقارورة المياه، ووضعهما خارج المرمى. هذا تصرف حكيم من الحكم عندما يتم لفت نظره لأمور كهذه ويقوم بالتدخل".

يذكر أن المغرب استطاع قلب الطاولة على ملاوي بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأدرك يوسف النصيري التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من سليم أملاح.

وفي الشوط الثاني، نجح أشرف حكيمي هذه المرة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا لمرمى ثوم.