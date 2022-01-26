إنفانتينو يربط بين مشروع المونديال كل عامين وتقليل الهجرة غير الشرعية

أشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بشكل مثير للجدل إلى أن تغيير رزنامة كرة القدم ربما يقلل من احتمال هجرة الأفارقة إلى أوروبا والتعرض لخطر الموت في البحر الأبيض المتوسط.

وتحدث إنفانتينو -أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية- عن دعم إصلاحات الفيفا للرزنامة التي تضمن خططا لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال إنفانتينو إن المقترحات حيوية للغاية من أجل منح عالم كرة القدم خارج أوروبا الأمل، وأضاف "نحتاج لإعطاء الأمل للأفارقة حتى لا يكونوا بحاجة لعبور البحر الأبيض المتوسط ربما بحثا عن حياة أفضل، ولكن الأمر الأكثر احتمالا هو الموت في البحر".

وتابع "نحتاج لمنح الفرص والكرامة، ليس من خلال إعطاء إعانات خيرية، ولكن من خلال السماح لبقية العالم بالمشاركة".

وانتقد إنفانتينو السلوك الأوروبي وسط المناقشة حول ما إذا كان يتعين إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4 أعوام، وقال "في كرة القدم هناك البعض يملكون كل شيء، فيما لا تملك الأغلبية أي شيء. في أوروبا كأس العالم تقام مرتين في الأسبوع، لأن أفضل اللاعبين بالعالم يلعبون في أوروبا".

وحتى داخل أوروبا، جرت الإشارة إلى الفوارق الكبيرة، حيث تجذب حفنة من بطولات دوري النخبة أفضل اللاعبين، فيما لا تشارك الأغلبية من الأندية في البطولات القارية.

وتعد مسألة تغيير دورة إقامة كأس العالم موضع جدل كبير، حيث تعارضه الاتحادات الرياضة القوية في أوروبا وأميركا الجنوبية.