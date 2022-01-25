فلاهوفيتش مطلوب من كبار أوروبا.. 70 مليون يورو وشروط أخرى لضم هداف فيورنتينا

قال دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا الإيطالي، إن النادي منفتح على بيع المهاجم دوسان فلاهوفيتش في يناير/كانون الثاني، لكنه يقدر قيمته بما يزيد على 70 مليون يورو.

وذكرت تقارير أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما جذب اهتمام أندية منها يوفنتوس وأرسنال بعدما سجل 17 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليتقاسم صدارة قائمة الهدافين بجانب تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وأبلغ برادي شبكة "سبورت إيطاليا" إن لدى فلاهوفيتش "تقييما كبيرا، أكثر من 70 مليون يورو. مع رفض تضمين الصفقة أي لاعبين أو مدفوعات موزعة على سنوات"، بمعنى أن الفريق الإيطالي يريد المبلغ كاملا ونقدا ومن دون تقسيط.

وينتهي عقد فلاهوفيتش في فلورانسا في يونيو/حزيران 2023، وأعلن مالك النادي روكو كوميسو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده.

لكن برادي كشف أن العروض التي تلقاها النادي حتى الآن هذا الشهر لم تسفر عن شيء، بسبب عدم وجود قنوات اتصال ملائمة من جانب وكلاء اللاعب الصربي.

وقال برادي "تلقينا بعض العروض المهمة، لكننا لم نتلق ردا من ممثليه.. أبوابنا مفتوحة. أقول هذا لأننا نريد أن نفهم ما يريده اللاعب وما يريده ممثلوه. كما أننا منفتحون على الجلوس مرة أخرى لمناقشة تجديد العقد".

وأضاف "نحن ناد يبلغ حجم دورة رأس ماله السنوية 75 مليون يورو، لذلك لا يمكننا أن نخسر دوسان مجانا".