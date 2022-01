شاهد.. قتلى وحالة تحكيمية مثيرة للجدل بمباراة الكاميرون وجزر القمر

شهدت المواجهة التي فاز بها منتخب الكاميرون على جزر القمر 2-1 في ثمن نهائي بطول أمم أفريقيا، تدافعا أدى لقتلى وجرحى، إضافة إلى خطأ تحكيمي غير مبرر ارتكبه الحكم في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وقرر الكاف التحقيق في واقعة حادث تدافع المشجعين في المباراة.

وقال عبر موقعه الرسمي اليوم إن "الاتحاد الأفريقي علم بالحادثة التي وقعت خلال المباراة التي أقيمت بين المضيفة الكاميرون وجزر القمر".

وأضاف "يحقق الكاف حاليًا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".

وأضاف "أرسل رئيس الكاف باتريس موتسيبي، فيرون موسينجو أومبا، لزيارة المشجعين في مستشفى ياوندي".

وأصيب عشرات المشجعين وترددت أنباء عن مقتل 6 أشخاص على الأقل بعد التدافع الذي وقع خارج ملعب "أوليمبي" في "ياوندي" عاصمة الكاميرون، في أعقاب مباراة الدولة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية ضد جزر القمر.

AFCON 2021: Six Reported Dead, Many Injured At Cameroon Vs Comoros Match pic.twitter.com/M7FR21YnfA

— NaijaMedia News (@NaijamediaNews) January 25, 2022