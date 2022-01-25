برشلونة يستعد لتوقيع أضخم عقد رعاية في تاريخ كرة القدم

ذكر تقرير صحفي في إسبانيا أن نادي برشلونة يفاضل بين أكثر من عقد رعاية لخلافة شعاري "راكوتن" و"بيكو" على قمصان الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني تتفاوض منذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي مع شركة "فيغان نايشن" المتخصصة في مجال العملات المشفرة.

وأِشارت الصحيفة إلى أن الشركة الأميركية قدمت عرضا مغريا لإدارة برشلونة يصل إلى 80 مليون يورو سنويا مقابل رعاية قميص النادي، وهو أضخم عقد رعاية في عالم كرة القدم.

وتأتي هذه المفاوضات قبل نحو 6 أشهر من نهاية العقد الحالي الذي يمنح شركتي "راكوتن" و"بيكو" ميزة الظهور على قميص النادي.

وتسعى إدارة النادي الكتالوني إلى توفير موارد مالية جديدة لتجاوز العجز الكبير في ميزانية الفريق والتخلص من ديون تجاوزت مليار يورو، التي تكبل تحركات النادي في سوق الانتقالات وتحد من قدرته على المنافسة.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن النادي الكتالوني يمتلك عروضا أخرى من أجل رعاية النادي، أحدها من شركة "سبوتيفاي" المتخصصة في توزيع وبث الموسيقى.

وتأتي هذه الأخبار لتبعث الأمل لدى مشجعي نادي برشلونة في ظل النتائج المخيبة للفريق منذ رحيل نجمه الأبرز ليونيل ميسي الصيف الماضي، حيث خرج الفريق مبكرا من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري المحلي باحتلاله المركز الخامس برصيد 35 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر.