بالفيديو والصور.. ميسي يعود إلى برشلونة بصورة مفاجئة

عاد ليونيل ميسي بشكل مفاجئ إلى برشلونة أمس الاثنين، ليحتفل بعيد ميلاد تشافي الـ42 إلى جانب زملائه السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ولم يستدع المدرب ليونيل سكالوني ميسي إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين التي تواجه تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لأن منتخب "التانغو" ضمن تأهله لمونديال قطر 2022 في وقت لاحق من هذا العام.

واستغل "البولغا" هذه الإجازة ليعود إلى المدينة التي شهدت تألقه وصناعة اسمه ليكون أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتوجّه ميسي وزملاؤه إلى مطعم ياباني في المدينة بطريقة سرّية، ولكن سرعان ما انتشر الخبر بأنه عاد إلى المدينة وانتظر عدد من أنصار برشلونة في الخارج لتحيته وهو يغادر المطعم.

وتوقف اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لتوقيع قمصان ناديه القديم لعدد من الجماهير الذين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر.

🍽️ Messi abandona el restaurante de Barcelona junto a su mujer y su excompañero @5sergiob ✒️ Firma incluso camisetas del @FCBarcelona 📹 @victor_nahe 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zDqrGu2jaf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 24, 2022

ويأتي أسبوع راحة ميسي عقب عودته إلى تشكيلة باريس سان جيرمان بعد إصابته بفيروس كورونا في الثاني من الشهر الجاري.

وشارك في الدقيقة الـ63 بديلا في فوز سان جيرمان برباعية نظيفة على ريمس الأحد الماضي.

ويقود تشافي جهود برشلونة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الخامس في ترتيب الليغا، ولا يفصله سوى نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، الذي يواجهه نهاية هذا الأسبوع.

ويتصدر الفريق الباريسي الدوري الفرنسي، ويتفوق حاليًّا بفارق 11 نقطة على نيس، ويتواجه الفريقان في كأس فرنسا الاثنين المقبل.