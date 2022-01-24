كرة قدم

وفاة اللاعب العُماني منذر الحراصي على أرض الملعب

صدمة فى #سلطنة_عمان .. وفاة مفاجئة لنجم كرة القدم منذر الحراصي داخل الملعب والحزن يخيم على الوسط الرياضي
الحراصي سقط على أرض الملعب مغمى عليه بسبب تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته لاحقا (الجزيرة)
24/1/2022

أعلن نادي الرستاق العماني، أمس الأحد، وفاة لاعبه منذر الحراصي، نجل اللاعب السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، إثر سقوطه على أرض الملعب.

ونعى نادي الرستاق -عبر حسابه على تويتر- اللاعب قائلا "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر".

وأضاف "التعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء، تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت وسائل إعلام محلية في عمان، أمس الأحد، أن الحراصي سقط على أرض الملعب مغمى عليه بسبب تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته لاحقا.

وحادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، إذ سبق أن توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه الشهر الماضي.​​​​​​​

المصدر : وكالة الأناضول