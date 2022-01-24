وفاة اللاعب العُماني منذر الحراصي على أرض الملعب

أعلن نادي الرستاق العماني، أمس الأحد، وفاة لاعبه منذر الحراصي، نجل اللاعب السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، إثر سقوطه على أرض الملعب.

ونعى نادي الرستاق -عبر حسابه على تويتر- اللاعب قائلا "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر".

يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر.

والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء.

تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون#الرستاق pic.twitter.com/enefDEfJfB — نادي الرستاق الرياضي (@alrustaqclub) January 23, 2022

وأضاف "التعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء، تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت وسائل إعلام محلية في عمان، أمس الأحد، أن الحراصي سقط على أرض الملعب مغمى عليه بسبب تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته لاحقا.

وحادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، إذ سبق أن توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه الشهر الماضي.​​​​​​​