كرة قدم

تعرض منزل كريم بنزيمة للسرقة خلال مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

Real Madrid v Elche - La Liga
بنزيمة يضع يده على رأسه بعد إهداره ركلة جزاء أمام إلتشي (الأناضول)
24/1/2022

واجه النجم الفرنسي كريم بنزيمة يوما غير سعيد أمس الأحد، بداية من إهداره ضربة جزاء لفريقه ريال مدريد، وخروجه من الملعب مصابا، إلى تعرض منزله للسرقة خلال مباراة إلتشي في الليغا الإسبانية.

وتعادل ريال مدريد بشق الأنفس أمام ضيفه إلتشي 2-2 في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأهدر بنزيمة، هداف الريال، ركلة جزاء في الدقيقة 33 من المباراة قبل أن يخرج من الملعب مصابا في الدقيقة 58.

لكن الأسوأ لم يظهر بعد، إذ اكتشف بنزيمة بعد المباراة أن منزله تعرّض مرة أخرى للسرقة.

وذكرت التقارير أن اللصوص تسللوا إلى المنزل الواقع في منطقة فاخرة في سان سيباستيان دي لوس رييس من خلال الحديقة، ولحسن الحظ كان فارغا حتى لا يروع أطفاله.

ولم يتم تحديد المسروقات حتى الآن.

وسبق أن تعرض منزل بنزيمة للسرقة أيضا في فبراير/شباط 2019 عندما كان يشارك في الكلاسيكو ضد برشلونة.

المصدر : ماركا