واجه النجم الفرنسي كريم بنزيمة يوما غير سعيد أمس الأحد، بداية من إهداره ضربة جزاء لفريقه ريال مدريد، وخروجه من الملعب مصابا، إلى تعرض منزله للسرقة خلال مباراة إلتشي في الليغا الإسبانية.

وتعادل ريال مدريد بشق الأنفس أمام ضيفه إلتشي 2-2 في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأهدر بنزيمة، هداف الريال، ركلة جزاء في الدقيقة 33 من المباراة قبل أن يخرج من الملعب مصابا في الدقيقة 58.

لكن الأسوأ لم يظهر بعد، إذ اكتشف بنزيمة بعد المباراة أن منزله تعرّض مرة أخرى للسرقة.

🚨🚨 BREAKING: Karim Benzema’s house was robbed during the match against Elche today. The house was empty. Details of the robbers or the items stolen are unknown. @20m #rmlive 🏡 pic.twitter.com/c3OSJSTks1

— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) January 23, 2022