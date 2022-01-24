واجه النجم الفرنسي كريم بنزيمة يوما غير سعيد أمس الأحد، بداية من إهداره ضربة جزاء لفريقه ريال مدريد، وخروجه من الملعب مصابا، إلى تعرض منزله للسرقة خلال مباراة إلتشي في الليغا الإسبانية.

وتعادل ريال مدريد بشق الأنفس أمام ضيفه إلتشي 2-2 في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأهدر بنزيمة، هداف الريال، ركلة جزاء في الدقيقة 33 من المباراة قبل أن يخرج من الملعب مصابا في الدقيقة 58.

لكن الأسوأ لم يظهر بعد، إذ اكتشف بنزيمة بعد المباراة أن منزله تعرّض مرة أخرى للسرقة.

🚨🚨 BREAKING: Karim Benzema’s house was robbed during the match against Elche today. The house was empty. Details of the robbers or the items stolen are unknown. @20m #rmlive 🏡 pic.twitter.com/c3OSJSTks1 — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) January 23, 2022

وذكرت التقارير أن اللصوص تسللوا إلى المنزل الواقع في منطقة فاخرة في سان سيباستيان دي لوس رييس من خلال الحديقة، ولحسن الحظ كان فارغا حتى لا يروع أطفاله.

ولم يتم تحديد المسروقات حتى الآن.

وسبق أن تعرض منزل بنزيمة للسرقة أيضا في فبراير/شباط 2019 عندما كان يشارك في الكلاسيكو ضد برشلونة.