بوغبا يحذف صورته في مكة بسبب تعليقات مسيئة

اختار بول بوغبا، النجم الفرنسي لنادي مانشستر يونايتد، حذف صورة له أمام الكعبة المشرفة بعد هجوم وانتقادات مسيئة من بعض المشجعين.

ونشر عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة له أمام الكعبة خلال أداء مناسك العمرة، وأرفقها بدعاء "يا الله أرشدنا إلى الطريق الصحيح، يا الله تقبل أعمالنا الصالحة، يا الله أنت الغفور، فاغفر لنا، آمين. تقبل الله دعاء إخواني وأخواتي".

Unfortunately, Paul Pogba had to delete this post via his Instagram because of fans giving him abuse. Disgraceful https://t.co/6ew689a3XX — UtdXclusive (@UtdXclusive) January 23, 2022

وتلقى بوغبا تعليقات مسيئة على الصورة، ووصلت إلى حد استهداف معتقداته الإسلامية، وهو ما دفعه لاحقا إلى حذف الصورة، وفقا لما نقلته حسابات مهتمة بأخبار مانشستر يونايتد.

واستنكر عدد من المعلقين هذه الحملة التي استهدفت النجم الذي يغيب عن الملاعب منذ نوفمبر/تشرين الماضي بسبب إصابة عضلية تلقاها خلال وجوده مع "منتخب الديوك".

Martial was racially abused on social media by fans after a game. Pogba’s just been religiously abused by fans for posting about his religion. Yet, both of them just want to get fit and play for the club even if they do end up leaving in the summer. Leave your toxicity. pic.twitter.com/6XDDZfK55b — UtdArena (@utdarena) January 23, 2022

Absolutely disgusting. You don’t have to be a muslim to respect their religion. Pogba can not win with this fanbase. I’ve never seen a man receive so much hate in my life just for being who he is. https://t.co/Z3WcgomPsY — Aaron Cikaya (@aaroncikaya) January 23, 2022

Pogba had to delete his prayer post on Instagram because of fans giving him abuse in the replies. The hate for Pogba in this country is so dark. This is why i want him to leave this club for his own good and will support him wherever he goes — RiZzy (@RiZzyUTD) January 23, 2022

ويواجه هذا اللاعب الفرنسي ضغوطا كبيرة بسبب رفضه تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، وبإمكانه الرحيل مجانا إلى فريق جديد بداية الموسم المقبل.