برشلونة يحقق الأهم ويهزم ألافيس بشق الأنفس

فاز فريق برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه فرينكي دي يونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ87.

ورفع البرسا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 8.

في حين توقف رصيد ألافيس عند 17 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير، متلقيا هزيمته الـ13 هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5.