احتفل نادي باريس سان جيرمان برأس السنة الصينية بطريقة مميزة، بعدما طبع أسماء لاعبيه على قمصان النادي بالأحرف الصينية، في مباراة الفريق أمس الأحد ضد ستاد ريمس بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على موقع تويتر، اليوم الاثنين، صورا من استقبال رئيس النادي ناصر الخليفي لسفير الصين في فرنسا، وإهدائه قميص ميسي.

الرئيس ناصر الخليفي استقبل سعادة السفير الصيني لدى فرنسا وعازف البيانو الشهير

🎹 لانغ لانغ في حديقة الأمراء بمناسبة الاحتفال بالعام الصيني الجديد 🇨🇳 pic.twitter.com/c5DJ1oL2e5 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 24, 2022

وكتب سان جيرمان في التغريدة "الرئيس ناصر الخليفي يرحب بسعادة سفير الصين في فرنسا وعازف البيانو الشهير لانج لانج في حديقة الأمراء للاحتفال برأس السنة الصينية"، مضيفا بشأن كتابة أسماء اللاعبين بالصينية "مناسبة خاصة وطباعة خاصة لهذه الليلة".

أمسية رائعة مع أرقام قمصان خاصة وعروض ترفيهية بـ 🇨🇳 pic.twitter.com/hlAF3idr0d — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 24, 2022

والاحتفال برأس السنة الصينية أهم الاحتفالات في الصين، ويأتي بالتزامن مع بداية أول شهر قمري في السنة الصينية، ويكون الاحتفال بها عادة بين نهاية شهر يناير/كانون الثاني حتى منتصف فبراير/شباط.

🇨🇳 سنة صينية جديدة سعيدة 🐯

pic.twitter.com/7EVckotz94 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 24, 2022

وفاز باريس سان جيرمان في المباراة بنتيجة 4-صفر، وشهدت تسجيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس أول أهدافه مع الفريق الباريسي.