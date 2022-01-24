كرة قدم

الأحرف الصينية على قمصان لاعبي باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

Ligue 1 - Paris St Germain v Stade de Reims
أسماء لاعبي باريس سان جيرمان مكتوبة باللغة الصينية (رويترز)
24/1/2022

احتفل نادي باريس سان جيرمان برأس السنة الصينية بطريقة مميزة، بعدما طبع أسماء لاعبيه على قمصان النادي بالأحرف الصينية، في مباراة الفريق أمس الأحد ضد ستاد ريمس بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على موقع تويتر، اليوم الاثنين، صورا من استقبال رئيس النادي ناصر الخليفي لسفير الصين في فرنسا، وإهدائه قميص ميسي.

وكتب سان جيرمان في التغريدة "الرئيس ناصر الخليفي يرحب بسعادة سفير الصين في فرنسا وعازف البيانو الشهير لانج لانج في حديقة الأمراء للاحتفال برأس السنة الصينية"، مضيفا بشأن كتابة أسماء اللاعبين بالصينية "مناسبة خاصة وطباعة خاصة لهذه الليلة".

والاحتفال برأس السنة الصينية أهم الاحتفالات في الصين، ويأتي بالتزامن مع بداية أول شهر قمري في السنة الصينية، ويكون الاحتفال بها عادة بين نهاية شهر يناير/كانون الثاني حتى منتصف فبراير/شباط.

وفاز باريس سان جيرمان في المباراة بنتيجة 4-صفر، وشهدت تسجيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس أول أهدافه مع الفريق الباريسي.

 

المصدر : وكالة سند