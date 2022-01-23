استبعد سيمون رولفس مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم رحيل باتريك شيك عن الفريق في الصيف المقبل، وذلك رغم شائعات عن أن المهاجم التشيكي قد يحل محل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في صفوف بوروسيا دورتموند.

ويحظى هالاند باهتمام العديد من أندية القمة في أوروبا، ويتضمن عقده مع بوروسيا دورتموند الذي يستمر حتى عام 2024، شرطا جزائيا قيمته 75 مليون يورو (86 مليون دولار).

وفي حالة رحيل هالاند عن دورتموند، سيكون النادي بحاجة لتعويضه، وتردد أن شيك يعد خيارا محتملا.

لكن رولفس قال في تصريحات لقناة "بيلد تي.في" التلفزيونية، اليوم الأحد، إن شيك "يحب الأجواء هنا ولا يعتزم الرحيل عن النادي".

وسجل شيك (26 عاما) 18 هدفا خلال الموسم الجاري في الدوري الألماني ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين بعد ليفاندوفسكي (23 هدفا) ويليه هالاند (16 هدفا).

ويستمر عقد شيك حتى عام 2025، وقد وصفه رولفس بأنه لاعب مهم لمستقبل النادي وبالتالي سيستمر بالفريق.

وقال رولفس "هذا هو المخطط له بوضوح، ونحن مقتنعون بأن هذا ما سيحدث".