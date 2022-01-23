ليفربول يواصل انتصاراته في البريميرليغ ويقلص الفارق مع مان سيتي

عزز ليفربول موقعه في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1 اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 من المسابقة.

وشهدت المرحلة ذاتها سقوط أرسنال في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيرنلي، وتعادل برايتون مع ليستر سيتي 1-1.

وتقدم ليفربول في الدقيقة الثامنة عن طريق فيرجيل فان دايك، قبل أن يضيف أليكس شامبرلين الهدف الثاني (في الدقيقة 32).

وفي الدقيقة 55 سجل أودسون إدوارد هدف كريستال بالاس، غير أن فابينيو أضاف الهدف الثالث لليفربول (بالدقيقة 90 من ضربة جزاء).

ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول خاض 22 مباراة، فيما لعب سيتي 23 مباراة.

وابتعد ليفربول -الذي يغيب عنه نجماه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني- بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي خاض 23 مباراة.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الـ13.

وفي مباراة أخرى، سقط أرسنال في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيرنلي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس بعد خوضه 21 مباراة فقط، بفارق نقطة خلف ويستهام صاحب المركز الخامس والذي خاض 23 مباراة ونقطتين خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي خاض 22 مباراة.

على الجانب الآخر رفع بيرنلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

وتعادل برايتون مع مضيفه ليستر سيتي 1-1.

وتقدم باتسون داكا بالهدف الأول لفريق ليستر سيتي (في الدقيقة 46)، قبل أن يدرك داني ويلبك التعادل لبرايتون (بالدقيقة 82).

ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، متقدما بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز العاشر.