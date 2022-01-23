شاهد- هدف زياش الخرافي.. تشلسي يهزم توتنهام في البريميرليغ

تغلب تشلسي على ضيفه توتنهام بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد تشلسي تفوقه على توتنهام في "ديربي لندن" الموسم الجاري، حيث كان قد تغلب عليه في الدور الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز عليه ذهابا وإيابا في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كما نجح "البلوز" في العودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري، بعد أن حقق فوزا واحدا و3 تعادلات في آخر 4 مباريات للفريق الأزرق.

ورفع تشلسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز السابع.

وتقدم تشلسي بهدف خرافي سجله المغربي حكيم زياش (47)، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي تياغو سيلفا الهدف الثاني (55).