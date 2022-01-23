ريال مدريد يخطف تعادلا قاتلا من إلتشي في الليغا

قلب فريق ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه إلتشي وتعادل معه 2-2، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوساسونا على غرناطة بهدفين دون رد.

وسجل هدفي إلتشي لوكاس بوي (42) وبيري ميلا (76)، فيما سجل هدفي ريال مدريد لوكا مودريتش (82 من ركلة جزاء) وإيدير ميليتاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر كريم بنزيمة، هداف الريال، ركلة جزاء في الدقيقة الـ33.

ورفع الريال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام إشبيلية، كما رفع إلتشي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ15.