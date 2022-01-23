راشفورد.. نجم مانشستر يونايتد وملك الأهداف القاتلة

تألق فيليب كوتينيو في ظهوره الأول مع أستون فيلا بعد المشاركة بوصفه بديلا، وقاده للتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.