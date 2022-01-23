كرة قدم

راشفورد.. نجم مانشستر يونايتد وملك الأهداف القاتلة

Manchester United v West Ham United - Premier League
سجل راشفورد 4 أهداف في الوقت القاتل بالبريميرليغ (غيتي)
23/1/2022

بات الإنجليزي ماركوس راشفورد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بالوقت القاتل في مانشستر يونايتد. بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق الدولي الإنجليزي على كل لاعبي "الشياطين الحمر" بتسجيله 4 أهداف.

  • 27 أغسطس/آب 2016: سجل هدفا للـ"مانيو" في مرمى هال سيتي في الدقيقة الـ92 (انتهت المباراة بفوز مانشستر بهدف نظيف).
  • 11 مارس/آذار 2018: سجل هدفا لفريقه في مرمى بورنموث في الدقيقة الـ92 (انتهت المباراة بفوز مانشستر 2-1).
  • 29 ديسمبر/كانون الثاني 2020: سجل هدفا لفريقه في مرمى وولفرهامبتون في الدقيقة الـ93 (انتهت المباراة بفوز مانشستر بهدف نظيف).
  • 22 يناير/كانون الثاني 2022: سجل هدفا لفريقه في مرمى أستون فيلا في الدقيقة الـ93 (انتهت المباراة بفوز مانشستر بهدف نظيف).
المصدر : مواقع إلكترونية