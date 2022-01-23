رصد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصاد دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، حيث استعرض أفضل الأهداف والمهارات الفنية وتصديات الحراس من خلال مقاطع فيديو، كما كشف عن التشكيلة المثالية للدور الأول الحافل بالمفاجآت.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع تويتر، أمس السبت، تشكيلة أفضل 11 لاعبا في دور المجموعات، بحضور 4 لاعبين عرب من منتخبي مصر والمغرب.

وجاء في حراسة المرمى، حامي عرين المنتخب المصري محمد الشناوي، وبجواره في خط الدفاع مواطنه أحمد حجازي، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، والمدافع النيجيري تروس إيكونغ، وجيسلاين كونان من ساحل العاج.

أما في خط الوسط، فضمت التشكيلة لاعب غينيا نابي كيتا، والمالي يفيس بيسوما، ومودو بارو من غامبيا، وبالنسبة لخط الهجوم فحضر النجم المغربي سفيان بوفال، وهداف البطولة حتى الآن بـ5 أهداف الكاميروني فينسينت أبو بكر، بالإضافة إلى النيجيري سيمون موسيس.

#كأس_الأمم_الإفريقية منبع الأهداف الرائعة 🤩 إليكم أفضل ما تم تسجيله في مرحلة المجموعات من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🎯 ما الهدف الأفضل؟ 👀#الكاميرون2021 pic.twitter.com/8BINklg2x4 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

وشارك الكاف أيضا مقاطع فيديو تظهر أفضل تصديات حراس المرمى في دور المجموعات، بالإضافة إلى أجمل الأهداف التي سُجلت في المرحلة ذاتها، واصفا بطولة أمم أفريقيا بأنها "منبع الأهداف الرائعة".

#كأس_الأمم_الإفريقية منبع الأهداف الرائعة 🤩 إليكم أفضل 5️⃣ أهداف تم تسجيلها في مرحلة المجموعات من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🎯 ما الهدف الأفضل؟ 👀#الكاميرون2021 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/dRp6BkSJAE — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

واستعرض الكاف مقطع فيديو لأفضل 5 أهداف في الدور الأول للبطولة، من خلال تغريدة أخرى، وطالب الجمهور باختيار أفضلها.

أقدام تنثر السحر في قارة إفريقيا 🪄 شاهدوا أفضل المهارات في دور المجموعات من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 💫#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @PrudentialAf pic.twitter.com/uzxd22N1Gs — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

🧤 حُماة العرين 🧤 استمتعوا بأفضل تصديات في مرحلة دور المجموعات من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/VzlBL4LLRX — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022