كرة قدم

الكاف يرصد حصاد دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا

Africa Cup of Nations - Group E - Ivory Coast v Algeria
نيكولاس بيبي يسجل الهدف الثالث لساحل العاج بمرمى الجزائر حاملة اللقب التي خرجت من الدور الأول دون أي انتصار (رويترز)
23/1/2022

رصد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصاد دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، حيث استعرض أفضل الأهداف والمهارات الفنية وتصديات الحراس من خلال مقاطع فيديو، كما كشف عن التشكيلة المثالية للدور الأول الحافل بالمفاجآت.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع تويتر، أمس السبت، تشكيلة أفضل 11 لاعبا في دور المجموعات، بحضور 4 لاعبين عرب من منتخبي مصر والمغرب.

وجاء في حراسة المرمى، حامي عرين المنتخب المصري محمد الشناوي، وبجواره في خط الدفاع مواطنه أحمد حجازي، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، والمدافع النيجيري تروس إيكونغ، وجيسلاين كونان من ساحل العاج.

أما في خط الوسط، فضمت التشكيلة لاعب غينيا نابي كيتا، والمالي يفيس بيسوما، ومودو بارو من غامبيا، وبالنسبة لخط الهجوم فحضر النجم المغربي سفيان بوفال، وهداف البطولة حتى الآن بـ5 أهداف الكاميروني فينسينت أبو بكر، بالإضافة إلى النيجيري سيمون موسيس.

وشارك الكاف أيضا مقاطع فيديو تظهر أفضل تصديات حراس المرمى في دور المجموعات، بالإضافة إلى أجمل الأهداف التي سُجلت في المرحلة ذاتها، واصفا بطولة أمم أفريقيا بأنها "منبع الأهداف الرائعة".

واستعرض الكاف مقطع فيديو لأفضل 5 أهداف في الدور الأول للبطولة، من خلال تغريدة أخرى، وطالب الجمهور باختيار أفضلها.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند