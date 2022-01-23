إبراهيموفيتش يكشف عن نصيحته لمبابي عندما سأله عن الانتقال إلى ريال مدريد

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف فريق باريس سان جيرمان، قد استشار العديد من النجوم حول رغبته التي لم يخفها بالانتقال إلى ريال مدريد، ومنهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكشف إبراهيموفيتش الذي يقود حاليا هجوم فريق ميلان الإيطالي، في مقابلة أجراها مع صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية بمناسبة نشر سيرته الذاتية في كتابه الجديد "أدرينالين" الذي طبع باللغة الفرنسية، أنه نصح مبابي بالذهاب إلى ريال مدريد.

وقال النجم السويدي الذي تنقل بين العديد من الفرق الكبرى ومنها سان جيرمان وبرشلونة (غريم ريال مدريد)، دون تردد "في يوم من الأيام سألني (مبابي) وأجبته: لو كنت في مكانك سأذهب إلى ريال مدريد".

وأضاف أنه أجابه حسب رأيه، ولكن "كيليان فقط يمكنه الإجابة على هذا السؤال. هذا يعتمد على ما يريده وما يعتقده".

وأشار إبراهيموفيتش إلى أنه من المؤكد أن هناك العديد من الفرق تسعى لتوقيعه لها، كما أن باريس سان جيرمان سيحاول الاحتفاظ به.

وأوضح "النادي (سان جيرمان) يريده أن يستمر، لكن هل هو يريد البقاء؟".