هؤلاء المرشحون للفوز بكأس أمم أفريقيا

نيجيريا لديها القدرة على المضي قدما في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، ورفع كأسها الأولى منذ 2013، وفقا لخبير كرة القدم الأفريقي جوناثان ماكينستري.

وقد حقق "النسور الخارقون" بداية قوية في البطولة القارية، وتأهلوا إلى أدوار خروج المغلوب بعد أن فازوا في جميع مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات.

وبعد أن هزمت مصر في الجولة الأولى، فازت نيجيريا على السودان وغينيا بيساو بفارق هدفين، لتواجه في مباراة ثمن النهائي تونس التي خسرت مباراتين من مباريات المجموعة الافتتاحية.

ومع منتخب مليء بالنجوم، بينهم لاعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كويلفريد نديدي وكيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي)، وأليكس إيوبي (إيفرتون)، وقائد المنتخب ويليام تروست إيكونغ (واتفورد)، أصبح أحد المرشحين المفضلين للبطولة.

Nigeria is the only team to collect 9 points in #AFCON2021.

The last time just one nation managed to finish the group stage with the full mark in a #TotalEnergiesAFCON edition was in 2010: Egypt.

They went on to win the title. 🏆 #TotalEnergiesAFCON2021 | #TeamNigeria pic.twitter.com/aXAug6WWY5

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 21, 2022