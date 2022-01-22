أفرزت قرعة الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 مباريات قوية ستقام في مارس/آذار المقبل لتحديد 5 منتخبات ستمثل قارة أفريقيا في المونديال.

وقبل بداية القرعة تم تقسيم المنتخبات المعنية إلى فئتين وفقا لتصنيف المنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

وضم المستوى الأول المنتخبات الأعلى ترتيبا في التصنيف وهي: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

ومُنحت منتخبات المستوى الأول أفضلية استقبال مباراة الإياب في ملعبها.

🗓️⚽️ النتائج النهائية لقرعة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™#تصفيات_كأس_العالم_2022 | #قطر_2022#Qatar2022 | #WCQ2022 pic.twitter.com/kkqNe6nMuj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2022

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

مصر ضد السنغال

الكاميرون ضد الجزائر

غانا ضد نيجيريا

الكونغو الديمقراطية ضد المغرب

مالي ضد تونس

وتقام مباريات الدور الحاسم ذهابا وإيابا بين 23 و29 مارس/آذار المقبل.