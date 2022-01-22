لتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.. الكويتي العوضي ينسحب من بطولة دولية للتنس مقامة في الإمارات

حظي لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انسحابه -أمس الجمعة- من مواجهة لاعب إسرائيلي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا، المقامة حاليا في إمارة ‫دبي بالإمارات.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن العوضي نجح في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، إلا أنه فور علمه بمواجهة اللاعب الإسرائيلي، قرر اللاعب الكويتي الانسحاب وعدم المشاركة أمامه.

وأثار هذا الانسحاب إعجاب ناشطين كويتيين وعرب، حيث أشاد عدد كبير منهم بقرار الشاب، والمبادئ الراسخة لديه رغم صغر سنه.

وهنّأت الكاتبة والإعلامية الكويتية سعدية مفرح العوضي بما فعله، في حين حيّا مغردون كويتيون الشاب، مطالبين بتكريمه في بلاده.

وعلى الصعيد العربي، قال الكتاب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم السبت، مخاطبا العوضي "قبلة على جبينك أيها الفتى الرائع، صفعتك على وجوه الغزاة أقوى من أي صفعة أخرى، لقد قلت لهم إن فلسطين في قلوب أبناء الأمّة؛ يحملونها جيلا فجيل".

أما الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل فكتب "كبير العرب، اللاعب الكويتي محمد العوضي (14عامًا) الذي قرر الانسحاب من مسابقة تنس دولية في دبي كي لا يلوث تاريخه، الذي لم يبدأ، بمقابلة لاعب صهيوني".

انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس الأرضي محمد العوضي من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني في البطولة الدولية للمحترفين تحت ١٤ سنة، والمقامة حالياً في دبي، بعد وصوله قبل النهائي.

تحية للاعب وكفو تنطح كفو 👍🏻👍🏻👍🏻#لا_للتطبيع#كويتيون_ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/vTif4mvCdr — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) January 21, 2022

انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، أمس الجمعة، من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا. للمزيد: https://t.co/twCcdh1dtA pic.twitter.com/e6tPiJqk9M — مقاطعة (@Boycott4Pal) January 22, 2022

الكويتي #محمد_العوضي ينسحب من مواجهة لاعب الاحتلال الإسرائيلي في #بطولة_دبي_للتنس – بعد وصوله إلى الدور النصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت 14 عاماًhttps://t.co/TZCF7IZrXK pic.twitter.com/snwwpITPCI — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) January 21, 2022

أمس انسحب لاعب منتخب الكويت للتنس (محمد العوضي) من مباراة مع لاعب إسرائيلي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت 14 عاما، في دبي.

قبلة على جبينك أيها الفتى الرائع.

صفعتك على وجوه الغزاة أقوى من أي صفعة أخرى.

لقد قلت لهم إن فلسطين في قلوب أبناء الأمّة؛ يحملونها جيلا فجيل. pic.twitter.com/u7nkbtWg7E — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 22, 2022

تحية للبطل : محمد العوضي لاعب منتخب الكويت للتنس تحت ١٤ سنة الذي رفض مواجهة اللاعب الإسرائيلي في قبل نهائي البطولة .. القيم والمبادئ التي تربى عليها هذا الشاب تجلت في موقفه البطولي الذي وجّه من خلاله صفعة للصهاينة .. اللهم احفظه وثبته وبارك فيه وفي والديه . pic.twitter.com/9gp8XISxfr — علي حسن العبيدلي (@AliAlobaidly80) January 22, 2022

إنسحاب البطل لاعب المنتخب للتنس الأرضي محمد العوضي من مواجهة اللاعب الاسرائيلي في البطولة الدولية للمحترفين تحت ١٤ سنة والمقامة حالياً في دبي من ١٧-١ الى ٢٤-١-٢٠٢٢ بعد وصوله قبل النهائي نتمنى تكريمه بالكويت من كل الشخصيات#استجواب_وزير_الدفاع pic.twitter.com/qI5jNH3ZrE — خالد المري (@khaledalzbdan) January 22, 2022