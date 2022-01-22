كرة قدم

لتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.. الكويتي العوضي ينسحب من بطولة دولية للتنس مقامة في الإمارات

لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي
هذا الانسحاب أثار إعجاب ناشطين كويتيين وعرب وأشاد عدد كبير منهم بقرار الشاب والمبادئ الراسخة لديه رغم صغر سنه (الصحافة القطرية)
22/1/2022

حظي لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انسحابه -أمس الجمعة- من مواجهة لاعب إسرائيلي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا، المقامة حاليا في إمارة ‫دبي بالإمارات.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن العوضي نجح في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، إلا أنه فور علمه بمواجهة اللاعب الإسرائيلي، قرر اللاعب الكويتي الانسحاب وعدم المشاركة أمامه.

وأثار هذا الانسحاب إعجاب ناشطين كويتيين وعرب، حيث أشاد عدد كبير منهم بقرار الشاب، والمبادئ الراسخة لديه رغم صغر سنه.

وهنّأت الكاتبة والإعلامية الكويتية سعدية مفرح العوضي بما فعله، في حين حيّا مغردون كويتيون الشاب، مطالبين بتكريمه في بلاده.

وعلى الصعيد العربي، قال الكتاب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم السبت، مخاطبا العوضي "قبلة على جبينك أيها الفتى الرائع، صفعتك على وجوه الغزاة أقوى من أي صفعة أخرى، لقد قلت لهم إن فلسطين في قلوب أبناء الأمّة؛ يحملونها جيلا فجيل".

أما الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل فكتب "كبير العرب، اللاعب الكويتي محمد العوضي (14عامًا) الذي قرر الانسحاب من مسابقة تنس دولية في دبي كي لا يلوث تاريخه، الذي لم يبدأ، بمقابلة لاعب صهيوني".

 

 

المصدر : وكالة سند