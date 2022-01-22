فريق برتغالي يرفض تجديد عقد لاعب بـ4 تواريخ ميلاد

يواجه لاعب في نادي بورتو البرتغالي مشكلة تتعلق بتجديد عقده مع الفريق، وسيكون مجبرا على المغادرة في نهاية الموسم الحالي بسبب ارتباط اسمه بـ4 تواريخ ميلاد مختلفة.

وارتبط شانسيل مبيمبا لاعب الكونغو بـ4 تواريخ ميلاد منذ وصوله إلى أوروبا عبر بوابة نادي أندرلخت البلجيكي عام 2013.

وأظهر جواز سفر اللاعب لدى وصوله إلى بلجيكا أنه مولود في الثامن من أغسطس/آب 1994، غير أن المعلومات المقدمة لفريقين لعب لهما في بلده الكونغو أظهرت أنه ولد في الثامن من أغسطس/آب 1988، وفقا لموقع "آر تي إل" (RTL) البلجيكي.

وقدّم اللاعب 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1991 تاريخا لميلاده لدى انضمامه لمنتخب الكونغو، وزاد من الغموض بشأن عمره حين ذكر في مقابلة سابقة أنه من مواليد عام 1990.

4 تواريخ ميلاد مختلفة لشخص واحد قد يكون عمره 27 عاما أو 33 عاما، وهي الوضعية التي دفعت نادي بورتو لرفض تجديد عقد اللاعب.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول عمر اللاعب، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أنه خضع لاختبار للعظام أظهر أنه من مواليد 1994، وذلك قبل التوقيع لنادي نيوكاسل الذي لعب له بين عامي 2015 و2018.

وخلال تحقيق جرى عام 2013، كشف عضو في الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أنه تم تغيير سنة ميلاد مبيمبا من 1988 إلى 1991 من أجل منحه الفرصة للمشاركة مع المنتخب الأولمبي الذي يضم لاعبين أقل من 23 عاما.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، أكد مبيمبا أنه ولد في عام 1994، وهو ما أثبتته الاختبارات، وبرر التضارب بشأن تواريخ ميلاده بالقول "في بعض الأحيان في أفريقيا عندما يرى الناس شخصا ناجحا، فإنهم يحاولون إسقاطه أو الإضرار بمسيرته".

يذكر أن المدافع الكونغولي انتقل إلى بورتو في يوليو/تموز 2018 مقابل نحو 10 ملايين يورو قادما من نيوكاسل، ولعب أكثر من 100 مباراة مع العملاق البرتغالي.