شاهد.. بادرة رائعة في كأس هولندا تجاه لاعب مصاب بالسرطان

في ثمن نهائي كأس هولندا بكرة القدم، خرج لاعبو أياكس وضيفه إكسلسيور لدعم ديفيد بلانك لاعب الأخير الذي يتلقى حاليا العلاج الكيميائي من سرطان العظام (الشظية).

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أياكس أصحاب الأرض بـ9 أهداف نظيفة، أشرك بلانك من قبل مدرب إكسلسيور في الدقيقة 88، وفجأة توقف اللعب واصطف لاعبو الفريقين سواء على أرضه أو خارج ملعبه، لإنشاء ممر شرفي عند دخوله إلى الميدان.

Cosas bellas que te da el fútbol.🥺

Desde Países Bajos🇳🇱: Esta fue la reacción de los jugadores del Ajax y Excelsior Maassluis tras el ingreso de Devin Plank, futbolista de apenas 20 años que acaba de superar un cáncer de peroné. Respect!🙏pic.twitter.com/bUf4Ke4MHI — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) January 21, 2022

وبغض النظر عن النتيجة الساحقة، كان من الرائع رؤية الجانب الآخر من اللعبة الشعبية الأولى في العالم والتي تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، وبالتأكيد كان الاستقبال مؤثرا لبلانك من قبل زملائه ولاعبي الفريق الخصم.