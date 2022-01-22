كرة قدم

شاهد.. بادرة رائعة في كأس هولندا تجاه لاعب مصاب بالسرطان

Devin Plank, Excelsior player, who is receiving chemotherapy for fibula cancer, enters almost the end of the game that Ajax wins 9-0 and both teams make him a corridor.
توقف اللعب واصطف لاعبو الفريقين، سواء على أرضه أو خارج ملعبه، لإنشاء ممر شرفي عند دخول بلانك إلى الميدان (مواقع التواصل)
22/1/2022

في ثمن نهائي كأس هولندا بكرة القدم، خرج لاعبو أياكس وضيفه إكسلسيور لدعم ديفيد بلانك لاعب الأخير الذي يتلقى حاليا العلاج الكيميائي من سرطان العظام (الشظية).

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أياكس أصحاب الأرض بـ9 أهداف نظيفة، أشرك بلانك من قبل مدرب إكسلسيور في الدقيقة 88، وفجأة توقف اللعب واصطف لاعبو الفريقين سواء على أرضه أو خارج ملعبه، لإنشاء ممر شرفي عند دخوله إلى الميدان.

وبغض النظر عن النتيجة الساحقة، كان من الرائع رؤية الجانب الآخر من اللعبة الشعبية الأولى في العالم والتي تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، وبالتأكيد كان الاستقبال مؤثرا لبلانك من قبل زملائه ولاعبي الفريق الخصم.

المصدر : مواقع إلكترونية