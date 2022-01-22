الحصول على لقاح كورونا شرط لمشاركة اللاعبين في الدوري البرازيلي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم -أمس الجمعة- أنه يجب على اللاعبين الحصول على اللقاح ضد "كوفيد-19" من أجل المشاركة في منافسات الدوري المحلي بالموسم الجديد.

وقال الاتحاد البرازيلي إنه على تواصل مستمر مع سلطات الصحة، وأرسل قائمة جديدة بالمتطلبات الضرورية لأعضاء الفرق من أجل اللعب.

وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي "يتعلق أحد هذه الشروط بضرورة تقديم شهادة الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19 إلى اللجنة الطبية".

وتنطلق أول 4 درجات بالدوري البرازيلي في الأسبوع الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

وقال تيتي، مدرب منتخب البرازيل، إنه لم يضم رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد إلى تشكيلة المنتخب الوطني قبل استئناف تصفيات كأس العالم، لأنه لم يحصل على جرعتي اللقاح بعد.

وثار جدل كبير في الأيام الأخيرة بشأن موقف الرياضيين من الحصول على التطعيم، بعد ترحيل نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من أستراليا قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة بسبب عدم

حصوله على اللقاح.