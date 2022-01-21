ليفربول يهزم أرسنال ويضرب موعدا مع تشلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

سجل ديوغو جوتا ثنائية ليقود ليفربول لفوز مريح 2-صفر على مضيفه أرسنال في إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، الخميس، ليضرب موعدا مع تشلسي في نهائي البطولة.

وتعادل الفريقان دون أهداف ذهابا في أنفيلد الأسبوع الماضي رغم أن أرسنال لعب معظم فترات المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد غرانيت تشاكا لكن كل هذا التعب ضاع هباء.

ورغم غياب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا للمشاركة مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية، تعرض ليفربول لضغط مبكر وسدد ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال في إطار المرمى من ركلة حرة قبل أن يضع جوتا الفريق الزائر بالمقدمة في الدقيقة 19.

وضاعف جوتا الغلة في الدقيقة 77 واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد أن ألغي في البداية بسبب التسلل.

وأكمل طرد توماس بارتي لحصوله على الإنذار الثاني ليلة كارثية لأرسنال بعد عرقلة فابينيو.

وسيسعى ليفربول للفوز بلقب كأس الرابطة للمرة التاسعة وهو رقم قياسي عندما يواجه تشلسي الذي صعد للنهائي بالفوز 3-صفر في مجموع المباراتين على توتنهام.

وتقام المباراة النهائية بين ليفربول وتشلسي يوم الأحد 27 فبراير/شباط المقبل على ملعب ويمبلي.