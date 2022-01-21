لا تشوّه الشعار.. هجوم جديد على ديمبلي جناح برشلونة

يبدو أن العلاقة بين برشلونة والفرنسي عثمان ديمبلي وصلت إلى نقطة اللاعودة ولا يمكن إصلاحها، إذ شن البلغاري خريستو ستويشكوف اللاعب السابق للبرسا هجومًا لاذعًا على الجناح الدولي البالغ من العمر 24 عاما، متهمًا إياه بعدم فهم النادي مطلقا.

وكان المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني، كشف -أمس الخميس- أنه سيتم بيع ديمبلي الشهر الجاري، بعد فشله في إظهار التزامه تجاه النادي من خلال التوقيع على تمديد العقد. وردّ اللاعب نفسه عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه لن يستسلم "للابتزاز".

وتصف صحيفة "ماركا" ما يجري بأنها "حلقة قبيحة مما لا شك فيه"، ومع ذلك يعتقد ستويشكوف، أن اللاعب هو المخطئ في القضية بأكملها تقريبًا، وقال -في مقابلة تلفزيونية- "إذا كنت لا تريد أن تكون في برشلونة، فلا تشوّه الشعار على الأقل".

وتابع "أحيي تشافي (هيرنانديز) لاستبعاده من المباريات، لأن غرفة ملابس البرسا تستحق الاحترام. تاريخ النادي يمتد لأكثر من 121 عاما.. (خوان) لابورتا (رئيس برشلونة)، افتح الباب. دع الذين لا يفتخرون بارتداء ألوان (البلوغرانا) يرحلون. أعرف قيمة هذا القميص جيدا".

وختم "لم يفهم ديمبلي ماذا يعني أن ترتدي قميص برشلونة أبدا. انتقلت إلى الفريق لمعرفة قيمة هذا النادي، منذ زمن (لازلو) كوبالا، و(لوبو) كاراسكو، و(غاري) لينيكر، وخوسيه ماري بايرو وجوليو ساليناس. جميعهم عرفوا قيمة هذا النادي ومكانته، ولكن لم تعرفها (ديمبلي) أبدا".