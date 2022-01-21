شاهد- ديمبلي جديد في سماء الكامب نو.. هل فاتي مهاجم برشلونة الزجاجي الجديد؟

تعرّض نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي لإصابة جديدة خلال إقصاء فريقه من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على يد أتليتيك بيلباو عقب الخسارة 3-2 بعد وقت إضافي في مباراة مثيرة أمس الخميس.

وشارك المهاجم -الذي عاد للعب بعد غياب شهرين بسبب إصابة عضلية- بديلا في الشوط الثاني، لكنه اضطر للخروج بعد دقائق من الوقت الإضافي في ملعب "سان ماميس" متأثرا بالإصابة نفسها التي تعرض لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وقال برشلونة اليوم الجمعة "أصيب أنسو فاتي في عضلات الفخذ الأيسر وسيخضع لفحوص لتحديد المشكلة بشكل كامل"، وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بغيابه لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وصعد فاتي -الذي ورث القميص رقم 10 من ليونيل ميسي عقب رحيل الهداف الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان- من قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني، وكافح للعب بعد 4 جراحات بسبب إصابة بالركبة اليسرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومباراة أمس كانت العاشرة له هذا الموسم. وسطع فاتي مع برشلونة في سن 16 حين أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفرض نفسه سريعا ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا ومع منتخب إسبانيا أيضا.

وخرج برشلونة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومن ثمن نهائي كأس الملك، ويحتل المركز السادس في الدوري بفارق 17 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.