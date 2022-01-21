غامبيا تصعق تونس بهدف قاتل وتحسم المركز الثاني خلف مالي بأمم أفريقيا

خطف البديل أبلي جالو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصعق غامبيا منافستها تونس بالفوز عليها 1-صفر، الخميس، وتحسم المركز الثاني بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بالكاميرون.

وسدد جالو كرة قوية تابعها البشير بن سعيد حارس مرمى تونس وهي تسكن الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفعت غامبيا التي تشارك لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع مالي المتصدرة التي فازت 2-صفر على موريتانيا لكن مالي تتفوق بفارق الأهداف.

وحلت تونس في المركز الثالث وستواجه نيجيريا في الدور ثمن النهائي.