تعرف على مباريات ومواعيد الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا
اختتمت، الخميس، مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون، حيث أسفرت عن مواجهات بين 16 منتخبا، منها 4 منتخبات عربية فقط، بالدور ثمن النهائي للبطولة.
والمواجهات بالدور ثمن النهائي للبطولة هي:
– الأحد 23 يناير/كانون الثاني: بوركينا فاسو ضد الجابون، ونيجيريا ضد تونس.
– الاثنين 24 يناير/كانون الثاني: غينيا ضد غامبيا، والكاميرون ضد جزر القمر.
– الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني: السنغال ضد كابو فيردي (الرأس الأخضر)، والمغرب ضد مالاوي.
– الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني: كوت ديفوار ضد مصر، ومالي ضد غينيا الاستوائية.
🏆 ستة عشر منتخبًا من أجل هدف وحيد 🎯
مواجهات دور الـ 16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🌍
🇬🇳✖️🇬🇲 ⬅️👀
🇨🇲✖️🇰🇲 ⬅️👀
🇪🇬✖️🇨🇮 ⬅️👀
🇲🇦✖️🇲🇼 ⬅️👀
🇧🇫✖️🇬🇦 ⬅️👀
🇳🇬✖️🇹🇳 ⬅️👀
🇸🇳✖️🇨🇻 ⬅️👀
🇲🇱✖️🇬🇶 ⬅️👀#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/38Vk2g3yh4
— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 20, 2022