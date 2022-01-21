برشلونة حامل اللقب يودع كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام بلباو

ودّع برشلونة، حامل اللقب، بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الخميس، بعد الخسارة 3-2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو عقب وقت إضافي في الدور ثمن النهائي.

وتقدم بلباو بتسديدة رائعة من إيكر مونياين في مرمى مارك-أندريه تير شتيغن.

وأدرك الوافد الجديد فيران توريس التعادل للفريق الضيف بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء، محرزا هدفه الأول مع الفريق الكتالوني.

وأعاد إنياجو مارتينيز التقدم لبلباو قبل 4 دقائق من النهاية، لكن برشلونة أجبر مضيفه على خوض الوقت الإضافي بعد إدراك التعادل عبر بيدري في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحسم مونياين فوز بلباو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استشارة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد ضد جوردي ألبا.