هذه فرص الجزائر للتأهل في أمم أفريقيا بالكاميرون

يخوض المنتخب الجزائري مساء اليوم الخميس مواجهة حاسمة في ثالث جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، في رحلة بحث عن التأهل بعد بداية مخيبة حصد خلالها نقطة وحيدة من مباراتين.

وتعادل المنتخب الجزائري سلبيا في أول مباراة أمام سيراليون، وخسر أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية بهدف وحيد أنهى سلسلة امتدت 35 مباراة لم يذق فيها أشبال المدرب جمال بلماضي الخسارة، وحَرم "محاربي الصحراء" من الوصول إلى الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا (35 مباراة).

ووفقا لنظام كأس أمم أفريقيا، تتأهل المنتخبات التي تحتل المركز الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ضمن المجموعات الست في المسابقة.

وفي ظل هذه الوضعية يدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم بخيار وحيد وهو الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل، لأن التعادل أو الخسارة سيقضي على كل الحظوظ في المرور للمرحلة المقبلة.

ويتصدر منتخب ساحل العاج المجموعة الخامسة حاليا برصيد 4 نقاط، وضمن تأهله رسميا قبل خوض الجولة الأخيرة، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 3 نقاط أمام سيراليون بنقطتين والجزائر بنقطة واحدة.

وسيضمن الفوز تأهل الجزائر في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام ساحل العاج في حال انتهت المباراة الأخرى بالمجموعة بفوز غينيا الاستوائية أو سيراليون.

وفي حال فوز الجزائر على ساحل العاج وتعادل سيراليون مع غينيا الاستوائية، سوف تتساوى منتخبات الجزائر وساحل العاج وغينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة فيما بينهم ترتيب المراكز من الأول إلى الثالث.