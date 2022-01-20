في بادرة جميلة لفتت الأنظار في ملاعب كرة القدم الأوروبية، حيّا لاعبو وجماهير نادي قونية سبور التركي اللاعب الراحل عن النادي أحمد جاليك بطريقة مؤثرة، بعدما لقي مصرعه بحادث سير قبل نحو 10 أيام.

وحاول النادي تكريم لاعبه الراحل بطريقة مميزة، عندما قرر عمل حفل تأبين له قبل بداية مباراته مع ضيفه أضنة ديمرسبور، أول أمس الثلاثاء، في ملعبه "أتاتورك قونية".

وقبل بداية اللقاء، رفع مشجعو قونية لافتة ضخمة لجاليك غطت جزءا كبيرا من المدرجات، كما رفعوا لافتات صغيرة تحمل اسم اللاعب ورقمه مع الفريق أثناء تأبينه.

وفي الدقيقة السادسة من المواجهة (نفس رقم اللاعب الراحل) أخرج اللاعبون الكرة إلى خارج الملعب ليحيوا جاليك وسط تصفيق حار من الحاضرين، وإلقاء الجمهور آلاف الورود الحمراء على أرضية الملعب إهداء لروحه.

كما بدا تأثر بعض زملائه في الفريق برحيله.

وكان قونية قد نعى لاعبه في 11 يناير/كانون الثاني الحالي، بعدما أعلن أنه لقي مصرعه بحادث سير مروري، وقال عبر حسابه على تويتر "نشعر بحزن عميق لفقدان لاعبنا أحمد يلماز جاليك الذي كان يحظى بحب جماهيرنا ومدينتنا منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى قونيا سبور".

وعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم على صورة الورود التي شاركها قونية سبور على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بالقول "تحية جميلة لأحمد جاليك". وأعاد حساب الفيفا نشر فيديو التحية الخاصة من لاعبي الفريقين والجمهور لروح جاليك، بعدما أوقفوا اللعب في الدقيقة السادسة لإلقاء الورود والتصفيق له.