عبّرت الجماهير المصرية عن غضبها من أداء المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا، رغم فوزه أمس الأربعاء على نظيره السوداني بنتيجة 1-0، وتأهله إلى ثمن نهائي المسابقة.

واحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب نيجيريا المتصدر.

وحقق المنتخب المصري فوزين وخسارة في مباريات دور المجموعات، وسجل هدفين فقط، واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

وتفاعل محللون رياضيون ومغردون مصريون مع نتيجة المباراة وأداء المنتخب منذ بداية البطولة الأفريقية، حيث اتفق معظمهم على أن مصر لم تقنع حتى اللحظة، وما زال بعض اللاعبين -وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح- لم يقدموا أفضل ما لديهم.

وتحدث لاعب المنتخب المصري السابق مجدي عبد الغني -في تصريحات تلفزيونية- عن أداء المنتخب في مباراة السودان، ومن ضمن ما قاله "منتخب مصر لم يقنعنا، ولم نستفد من صلاح حتى اللحظة"، متسائلا "هل سنظل بهذا الشكل حتى في المباراة المقبلة (مباراة خروج المغلوب)".

وطلب عبد الغني من لاعبي المنتخب التركيز أكثر، مضيفا "نحتاج عطاء أكثر وإصرارا على الفوز وقتالية أكثر لأنها هذه هي عوامل الفوز، حيث إن المهارة وحدها لا تكفي للانتصار، لذلك يجب وجود روح ومهارة واقتناص الفرص لتحقيق فوز مريح في المباريات".

بدوره، وصف المحلل الرياضي المصري ممدوح نصر الله أداء المنتخب المصري بعد الفوز بأنه "متوسط المستوى" رغم التأهل رفقة نيجيريا للدور المقبل.

أما اليوتيوبر المصري مصطفى البنا، فانتقد خطط مدرب المنتخب كارلوس كيروش وأداء اللاعبين في أمم أفريقيا، قائلا "كيروش خلّص علينا، والمنتخب بيقع مننا".

وكتب أحد المغردين الغاضبين من المدرب البرتغالي "كيروش مدرب لا يوجد عنده شيء يضيفه لمصر، مُفلس، والمباراة القادمة أيا كان المنافس نسبة الخروج أكبر من التأهل، مصر أكبر من كيروش".

كان ممكن نتعادل مع غينيا و كمان نتعادل مع السودان الاول الفار ألغى الهدف و الثاني تألق الشناوي لولا ستر ربنا كنا خرجنا من الدور الأول بفضيحة ربنا عالم بالمصريين

كيروش مدرب معندوش حاجه يضيفها لمصر مفلس

المباراة القادمة أي كان المنافس نسبة الخروج أكبر من التأهل #مصر أكبر من كيروش — MOSTAFA (@mostafa35k) January 20, 2022

خدوها مني المنتخب هيخرج من دور ال ١٦ اي كان الفريق اللي هنلاعبوا. #سجل_يا_نصر#مصر_السودان لا دفاع ولا خط وسط ولا هجوم مع احترامي لصلاح اللي مش لاقي نفسه مع اللعيبه الهواه اللي حواليه. — Nubi ♪♫ 7oda (@Nubian7oda) January 19, 2022

الجيل بتاع منتخبنا ده انتهي من بطوله 2019

ماتستنوش من حاجه

وسلمولي ع بتاع المنيتالتي #مصر_السودان — Omar ashraf (@omarmoaz14) January 19, 2022