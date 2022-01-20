شاهد.. مصر ترافق نيجيريا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

حجز منتخب مصر مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بعدما تغلب 1-صفر على منتخب السودان في "ديربي وادي النيل" بالجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز نيجيريا 2-صفر على غينيا بيساو.

وأنهى منتخب "النسور النيجيرية" مسيرته في المجموعة بالعلامة الكاملة محلقا في الصدارة بـ9 نقاط، ليصبح المنتخب الوحيد من المنتخبات الـ24 المشاركة في المسابقة، الذي حقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات.

وجاء المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ7 ألقاب، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ليواجه متصدر ترتيب المجموعة الخامسة بالدور المقبل، فيما احتل المنتخب السوداني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ليودع المسابقة رسميا برفقة منتخب غينيا بيساو، متذيل الترتيب، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وانعدمت حظوظ المنتخب السوداني، المتوج باللقب عام 1970، في الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث بالمجموعات الست في المسابقة، المتأهلة للأدوار الإقصائية، في ظل امتلاك جميع المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث حاليا في باقي المجموعات رصيدا أعلى منه.

ورغم أن الفوز جاء بهدف وحيد، فإن المنتخب المصري، الذي كان بحاجة للتعادل فقط اليوم من أجل التأهل للدور المقبل، حققه بأقل مجهود، في ظل استسلام واضح من منتخب السودان للخسارة.

وتقمص المدافع الشاب محمد عبد المنعم دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف منتخب مصر الوحيد (35).