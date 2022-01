رونالدو غاضب في مانشستر يونايتد ورانغنيك يرد: لم أتوقع أن يعانقني

انتقد مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رالف رانغنيك أداء فريقه في الشوط الأول بعد الفوز 3-1 على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء، وعلق على رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله في الشوط الثاني للمباراة.

وتفوق برنتفورد في الشوط الأول على ضيفه الذي يدين لحارسه ديفيد دي خيا بالفضل بعد إنقاذ أكثر من فرصة، قبل أن يسجل أنطوني إلانغا وميسون غرينوود وماركوس راشفورد ثلاثية بعد الاستراحة.

وحقق يونايتد فوزا مهما في ظل سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكن رانغنيك لم يكن راضيا بما شاهده في الشوط الأول.

وأبلغ رانغنيك الصحفيين "لكي أكون منصفا، فمن دون دي خيا وإنقاذه العديد من الفرص كانت الأمور صعبة. كنا سيئين في تمريراتنا ولم نلعب بقوة في الالتحامات، وخسرنا المواقف المتكافئة. كنا متوترين عند الانطلاق في هجمات مرتدة".

وأضاف "برنتفورد كان شرسا وشجاعا في كل النواحي التي تحدثنا عنها في الاستراحة".

وبدا أن ما تحدث عنه رانغنيك خلال الاستراحة أتى ثماره، فيونايتد كان مختلفا تماما في الشوط الثاني.

وأصبح يونايتد يتأخر بنقطتين عن وست هام يونايتد رابع الترتيب ويملك مباراة مؤجلة، لكن رد فعل رونالدو طغى على الفوز عند استبداله بالمدافع هاري مغواير عندما كانت النتيجة 2-صفر.

ولاح الغضب على رونالدو، الذي غاب عن آخر مباراتين للإصابة، وألقى سترته قبل أن يواصل تعبيره عن غضبه على مقاعد البدلاء.

When you get subbed off for Harry Maguire. #BREMUN pic.twitter.com/HQauoek45k

— Sasha Goryunov (@Slasherrrr) January 19, 2022