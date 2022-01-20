أصبحت ساعات عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة معدودة، عقب تصريح مباشر من إدارة النادي الكتالوني طالبت فيه برحيل اللاعب في أقرب وقت بعد الفشل في التوصل لاتفاق لتجديد العقد الذي يربطه بالفريق.

وقال المدير الرياضي لنادي برشلونة ماتيو أليماني اليوم الخميس إن المهاجم الفرنسي مطالب بمغادرة برشلونة "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية "بدأنا المفاوضات مع وكلاء عثمان منذ 5 أشهر، خلال هذه الفترة كان هناك تواصل مستمر حيث كان موقف النادي هو التمسك باللاعب والعمل على استمراره معنا".

وأضاف "لقد تم تقديم عروض مختلفة له، وقمنا بما يكفي تجاه اللاعب كي يفكر في ما يجب أن يفعله بمستقبله، نحن على بعد 11 يوما من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، بعد كل هذه المفاوضات، قرر اللاعب عدم الاستمرار وما نريده هو لاعبون ملتزمون ببرشلونة، ومن أجله ومن أجل النادي عليه المغادرة في أسرع وقت ممكن".

وعبر أليماني عن تأييده لقرار المدرب تشافي هيرنانديز الذي استبعد ديمبلي من قائمة الفريق المعنية بالمشاركة في مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا، وقال "أعتقد أن قرار المدرب يتوافق مع موقف النادي وتسلسل الأحداث، وحقيقة عدم استدعائه هي نتيجة منطقية لمفاوضات أبدت رغبة اللاعب الواضحة في عدم الاستمرار".

وانضم ديمبلي إلى برشلونة في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، وينتهي عقده الحالي مع النادي الكتالوني في ختام يونيو/حزيران.

وابتلي مهاجم منتخب فرنسا (24 عاما) بالإصابات خلال فترته في كامب نو، وأحرز 31 هدفا في 129 مباراة بجميع المسابقات.