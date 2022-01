شهد انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم قطر 2022 إقبالًا ضخمًا من مختلف أنحاء العالم، فقد طلب مشجعو كرة القدم في العالم أكثر من 1.2 مليون تذكرة في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن إقبال المشجعين جاء من دولة قطر ثم الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

وأضاف "طُلب ما يزيد على 140 ألف تذكرة للمباراة النهائية التي من المقرر أن تقام في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في ملعب لوسيل، كما طلب ما يزيد على 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح".

وأوضح "في ضوء الإقبال الملحوظ من جميع أرجاء العالم، يود فيفا أن يذكّر جميع المشجعين أن موقعه الإلكتروني الرسمي هو الموقع الشرعي الوحيد الذي يمكن التقدم عليه بطلبات الحصول على تذاكر كأس العالم قطر 2022".

