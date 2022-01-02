حقق نادي خيتافي مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه ريال مدريد في افتتاح مباريات المرحلة 19 من الدوري الإسباني اليوم الأحد، بفضل هدف وحيد سجله اللاعب إنيس أونال في الدقيقة التاسعة من المواجهة.

وأخفق النادي الملكي في ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت له إلى أهداف، وفشل بالوصول إلى مرمى الفريق المنافس الذي نجح في الدفاع عن الهدف الوحيد الذي أحرزه في وقت مبكر من المباراة بعد خطأ فادح من إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد.

ورفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز 16 وابتعد مؤقتا عن مراكز الهبوط، وتجمد رصيد ريال مدريد في الصدارة عند 46 نقطة من 20 مباراة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الذي خاض 18 مباراة فقط.

وتعرض ريال مدريد اليوم لخسارته الثانية في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 مباريات.