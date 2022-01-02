تعادل مثير بين تشلسي وليفربول ومانشستر سيتي أكبر مستفيد

فرّط نادي ليفربول في تقدمه بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشلسي، وتعادل معه 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، ومحمد صلاح في الدقيقة 26.

في حين سجل هدفي تشلسي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 42، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع تشلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، كما رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.

وتخدم نتيجة مباراة تشلسي وليفربول نادي مانشستر سيتي المتصدر، الذي يقترب بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي.