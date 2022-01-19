مبابي لحكيمي: هل أنت مجنون؟

في الدقيقة 84 من مواجهة الغابون مع المغرب في كأس أمم أفريقيا، سجل نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي هدف التعادل لمنتخب بلاده من ضربة حرة مباشرة؛ الأمر الذي أثار إعجاب زميله في الفريق كليان مبابي.

وانتهت المباراة المثيرة بتعادل المنتخبين بهدفين لمثلهما ليتأهلا معا إلى دور 16 للبطولة المقامة في الكاميرون.

ونشر مبابي -على خدمة "قصص" في حسابه على موقع إنستغرام- صورة لحكيمي بقميص المنتخب المغربي معلقا عليها "هل أنت مجنون أو ماذا؟"

هدف حكيمي أثار إعجاب مبابي زميله في باريس سان جيرمان (مواقع التواصل)

ويعد حكيمي من الأصدقاء المقربين لمبابي داخل الملعب وخارجه منذ التحاق النجم المغربي بفريق العاصمة الفرنسية، قادمًا من إنتر ميلان الصيف الماضي.

وسجل أشرف حكيمي (23 عاما) هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة استقرت في الزاوية البعيدة لحارس مرمى منتخب الغابون.

ومنح الهدف صدارة المجموعة لأسود الأطلس الذين يطمحون إلى تحقيق لقبهم القاري الثاني، منذ التتويج الوحيد بكأس الأمم الأفريقية عام 1976.