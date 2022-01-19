"لسنا هنا لإرضاء أحد".. ما حقيقة تصريحات إيتو الصادمة ضد الجزائر وساحل العاج؟

منذ انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لا تتوقف التصريحات الصادمة المنسوبة لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وآخرها ما تداولته عدة حسابات ووسائل إعلام عربية، من تصريحات صادمة "مزعومة" على لسانه حول سوء أرضية ملعب جابوما.

وسقطت بعض وسائل الإعلام العربية في "وحل" الترويج لتصريحات إيتو "المفبركة"؛ وآخرها ما زُعم أنه قال "لن أقول شيئا بخصوص ملعب جابوما، لكن فقط أريد أن أقول لمسؤولي المنتخب الجزائري أو الإيفواري (منتخب ساحل العاج) أنه حتى رئيس الفيفا أراد تغيير موعد الكان ولم يستطع، فنحن لسنا هنا لإرضاء أحد أو تقديم الهدايا".

النجم الكاميروني السابق #صامويل_إيتو: "لن أقول شيئا بخصوص ملعب جابوما، لكن فقط أريد أن أقول لمسؤولي المنتخب الجزائري أو الإيفواري، أن رئيس الفيفا أراد أيضا تغيير موعد البطولة ولم يستطع، فنحن لسنا هنا لإرضاء أحد أو تقديم الهدايا"#الجزائر#كوت_ديفوار pic.twitter.com/yidOLiHNdD — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 18, 2022

ووفق ما أظهرته أداة "كرواد تانغل"، فإن عدد المنشورات التي تناولت تلك التصريحات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر فيسبوك، بلغت 411 منشورا، وأحدثت أكثر من 200 ألف تفاعل.

بينما تناول 33 منشورا نفس التصريحات على لسان إيتو عبر منصة إنستغرام، ونتج عنها أكثر من 94 ألف تفاعل خلال نفس الفترة.

ووفقا للبحث الذي أجرته وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري بالجزيرة، فإنه لا يوجد أي مصدر لتلك التصريحات المفبركة، حيث لم يظهر صامويل إيتو في أي لقاء تلفزيوني أو مكتوب منذ بدء البطولة وحتى الآن.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتناول فيها رواد المنصات ووسائل إعلام تصريحات زائفة على لسان إيتو، حيث زعمت في وقت سابق قبيل حفل الافتتاح أنه قال إن المنصة الشرفية ستكون مخصصة فقط لمسؤولي الكاف.

وتعود آخر مقابلة أجراها رئيس الاتحاد الكاميروني إلى الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري مع شبكة "ذا أثليتك" (The Athletic)، ولم يتطرق فيها نهائيا لحفل الافتتاح، أو جودة الملاعب، أو تفاصيل الأمور التنظيمية بالبطولة.